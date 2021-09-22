Принятый за второго стрелявшего в Перми студент рассказал о нападении

Студента в Перми по ошибке приняли за второго стрелка из-за черной одежды и гитары в чехле

Студент Пермский государственный университет (ПГНИУ) Юрий Береснев, который пришел в вуз в день нападения, был принят за второго стрелявшего из-за черной одежды и гитары в чехле. Об этом он рассказал РИА Новости.

Он рассказал, что 20 сентября пришел в университет в темной одежде и куртке с наклейками, с собой нес гитару в камуфлированном чехле, так как направлялся на музыкальное прослушивание. Поэтому полицейские ошибочно посчитали его вторым нападавшим.

«Первое время ходила информация, что нападавших несколько. Эту версию отрабатывали правоохранители. Охранник, видимо, запомнил меня, и направил ко мне полицию. Меня досмотрели. Полагаю, что это произошло уже после того, как ликвидировали», — сообщил студент.

По словам Береснева, во время стрельбы он сидел в аудитории, где ему удалось забаррикадироваться с помощью крепежа от барабана, заостренного на конце. «Думал, что если придется, то буду с ним бросаться на убийцу. В ту минуту мысль была лишь одна: "Либо я, либо меня"», — вспомнил юноша.

Ранее стало известно, что врачи провели операцию и по медицинским показаниям ампутировали левую ногу 18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову, подозреваемому в совершении вооруженного нападения на Пермский государственный университет (ПГНИУ).

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате вооруженного нападения на университет погибли шесть человек, более 20 пострадали. Из них четыре человека находятся на искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в Москве.