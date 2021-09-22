Устроившему стрельбу в пермском вузе студенту ампутировали ногу

Врачи провели операцию и по медицинским показаниям ампутировали левую ногу 18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову, подозреваемому в совершении вооруженного нападения на Пермский государственный университет (ПГНИУ), в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости.

6 человек погибли при стрельбе в Пермском государственном университете

Пациенту ампутировали левую ногу по колено, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. В краевом Минздраве отметили, что в интересах следствия не могут комментировать ситуацию.

Как сообщил источник «Известий», ампутировать ногу пришлось из-за образовавшихся тромбов.

Что известно о стрелке?

Мать Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение в ПГНИУ, рассказала, что ее сын был неконфликтный и тихий.

Сегодня в восемь утра сказал «доброе утро». Я уже уходила на работу. С ребенком у нас были хорошие отношения. Он домашний был человек, вообще неконфликтный Мать Тимура Бекмансурова о своем сыне, напавшем на пермский вуз

Доктор психологических наук, академик Российской академии образования (РАО), профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Асмолов рассказал «Ленте.ру», что мотивы Бекмансурова нельзя полностью списать на психиатрический диагноз. По его словам, показательным является дневник и записи студента, в которых четко показано, что он — интеллектуально сохранный человек. По словам Асмолова, студент тщательно продумал план нападения, у него большой «потенциал ненависти».

Свое мнение на этот счет выразил еще один психолог, заведующий отделом медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов. Он заявил, что для того чтобы сделать заключение, психиатрам предстоит изучить множество материалов: они детально изучат записи и дневники Бекмансурова, а также побеседуют с его родственниками и близкими. Он заявил, что вычислять людей, склонных к агрессивному поведению, можно и до того, как они совершат преступление.

Требуется исследовательская работа, создание методик, это не просто там пришел, увидел и сказал, что все в порядке Сергей Ениколопов психолог

Выплаты семьям погибших

18,5 миллиона рублей выплатят пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в ПГНИУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ. Членам семей, детям и родителям погибших выделят по одному миллиону рублей, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести — 400 тысяч рублей, легкие травмы — 200 тысяч рублей. Всего на выплаты пойдет около 18,5 миллиона рублей.

Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой Михаил Мишустин насчет выплат семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в пермском вузе

Кроме того, правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Мишустин попросил принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно и без задержек получили положенные выплаты.

Обращение с оружием

Глава Пермского края Дмитрий Махонин после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) заявил о необходимости ужесточить законодательство, касающееся правил обращения с оружием. По его словам следует проанализировать ЧП и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан в дальнейшем. Махонин отметил, что в настоящее время особенно важно оказать психологическую помощь пострадавшим, родным погибших, студентам и преподавателям.

Что произошло?

Утром 20 сентября стало известно о стрельбе в ПГНИУ. В результате происшествия погибли шесть человек, еще 28 пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.

Во время нападения один из педагогов продолжал вести лекцию. Профессор Олег Сыромятников отказался прерывать занятие по истории русской литературы, заблокировав дверь. Позже преподаватель объяснил, что старался не допустить паники среди учащихся, а его действия были согласованы с деканатом.