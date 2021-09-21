В кабмине рассказали о выплатах пострадавшим и семьям погибших в Перми

Мишустин: пострадавшие и семьи погибших в Перми получат от 200 тысяч до миллиона рублей

Пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ), а также семьям погибших правительство России выделит единовременные компенсации общей суммой около 18,5 миллиона рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

«Вчера в пермском университете произошла страшная трагедия, крайне важно поддержать пострадавших и родственников погибших, не оставлять людей один на один с этой бедой», — сказал Мишустин.

По его словам, пострадавшие и семьи погибших при ЧП получат выплаты от 200 тысяч до миллиона рублей.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП погибли шесть человек, больше 20 — пострадали. Из них четверо находятся на ИВЛ.