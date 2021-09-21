Напавшему на пермский вуз ампутировали ногу

Врачи провели операцию 18-летнему Тимуру Бекмансурову, подозреваемому в совершении вооруженного нападения на Пермский госуниверситет, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пациенту ампутировали левую ногу по колено. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое. Бекмансуров в сознание не приходил.

Вместе с тем, издание Baza сообщает, что его перевели из реанимации в обычную палату. Врачи опасаются возможного отказа почек из-за множественных тяжелейших ранений, но в целом считают, что жить он будет.

При задержании Бекмансуров отказался бросить оружие и наставил ружье на полицейского, который применил табельное оружие, выпустив в вооруженного преступника восемь пуль. Подозреваемого с ранениями груди и живота госпитализировали. Несколько сообщений о смерти Бекмансурова не подтвердились. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Утром 20 сентября вооруженный молодой человек пришел на территорию вуза и начал стрелять. Погибли шесть человек, 28 пострадали. Напавшего обезвредили, при задержании его ранили, в настоящий момент он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело об убийстве.