Мишустин распорядился выплатить компенсации семьям погибших при стрельбе в Перми

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, членам семей, детям и родителям погибших выделят по одному миллиону рублей, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести —400 тысяч рублей, легкие травмы — 200 тысяч рублей.

Кроме того, правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших. Мишустин попросил принять все необходимые меры, чтобы люди своевременно и без задержек получили положенные выплаты.

Ранее сообщалось, что общая сумма единовременных компенсаций пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Перми составит около 18,5 миллиона рублей.

О вооруженном нападении на ПГНИУ стало известно утром в понедельник, 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП погибли шесть человек, больше 20 — пострадали. Из них четверо находятся на ИВЛ.