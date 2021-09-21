Пермский губернатор призвал ужесточить оружейное законодательство

Глава Пермского края Махонин заявил, что нужно ужесточать правила обращения с оружием

Глава Пермского края Дмитрий Махонин после стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) заявил о необходимости ужесточить законодательство, касающееся правил обращения с оружием. Об этом сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.

По словам главы региона, следует проанализировать ЧП и выработать конкретные шаги, которые нужно предпринять, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан в дальнейшем.

Махонин отметил, что в настоящее время особенно важно оказать психологическую помощь пострадавшим, родным погибших, студентам и преподавателям.

Ранее губернатор региона заявил, что состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано. Они находятся в больницах Перми.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, еще 28 — пострадали. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров, при задержании он был ранен и в настоящее время находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.