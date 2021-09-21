Следователи проверят читавшего лекцию во время атаки пермского вуза профессора

Следственный комитет России проводит проверку в отношении преподавателя Пермского госуниверситета (ПГНИУ), который отказался прервать лекцию во время вооруженного нападения на вуз. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Профессор кафедры русского языка Олег Сыромятников рассказывал студентам про академика Дмитрия Лихачева и татаро-монгольское нашествие, когда в аудиторию забежала мама одной из студенток и сказала о стрельбе. На опубликованной записи слышно, как преподаватель выразил надежду, что его со студентами «никто не выгонит отсюда», а на предложение забаррикадироваться он ответил, что идет учеба. Сыромятников согласился только выключить свет в аудитории, но предостерег от паники.

На профессора пожаловались из-за, что он отказался провести эвакуацию студентов и даже якобы мешал ей, нарушив нормы антитеррористической безопасности.

В его действиях нет состава преступления, прокомментировал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, согласно инструкции, преподаватель должен получить сигнал о ЧП по установленным каналам информирования. В данном случае — от должностных лиц вуза во избежание ложных сообщений. Поскольку такой сигнал не поступил, то Сыромятников действовал в соответствии с должностной инструкцией: вел занятие и поддерживал порядок.

Преподаватель звонил декану, который велел находиться в аудитории, никуда не выходить, запереть дверь и продолжать занятие по мере возможности, уточняет Life.

В бездействии профессора нельзя обвинить, так как под этим понятием подразумевается отказ действовать в соответствии с инструкцией.

Стрельба в Пермском госуниверситете произошла утром 20 сентября. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Напавший — 18-летний Тимур Бекмансуров при задержании был ранен, он в больнице. Возбуждено уголовное дело.