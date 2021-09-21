Отказавшийся прервать лекцию из-за атаки профессор пермского вуза служил в МВД

Профессор, продолживший лекцию в пермском вузе во время нападения, был офицером милиции

Профессор Олег Сыромятников, отказавшийся прервать лекцию после нападения на Пермский госуниверситет, оказался бывшим милиционером. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, преподаватель в прошлом служил в МВД и был офицером. Сыромятников также работал в Пермском институте ФСИН, он доктор филологических наук.

Профессор служил в уголовном розыске в звании подполковника милиции, уточняет Life. Основываясь на своем опыте работы в правоохранительных органах, Сыромятников решил продолжить лекцию, чтобы не сеять панику среди студентов до прихода сотрудников Росгвардии и МВД, которые занялись эвакуацией учащихся.

Утром 20 сентября вооруженный человек совершил нападение на Пермский университет. В результате стрельбы погибли шесть человек, 28 получили ранения. Семеро пострадавших в тяжелом состоянии доставили на лечение в Москву.

Напавшим оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. Он был ранен при задержании и сейчас находится в больнице. Возбуждено уголовное дело.