Продолживший лекцию во время стрельбы в ПГНИУ описал происходившее в аудитории

Профессор Олег Сыромятников, который отказался останавливать лекцию во время стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), описал происходившее в аудитории. Он также назвал устроившего стрельбу Тимура Бекмансурова «неудавшимся Раскольниковым». Его слова опубликовал Telegram-канал Shot.

«Этот негодяй с ружьем, этот мизантроп, Раскольников неудавшийся, привлекал к себе внимание такими средствами», — объяснил мотивацию стрелка преподаватель. Он также отметил, что скандал вокруг его лекции возник из-за того, что кто-то «захотел попиариться» в интернете.

Профессор выразил мнение, что студенты, сидевшие на занятиях, получали недостоверную и неофициальную информацию из социальных сетей, тогда как ориентироваться нужно было только на руководство вуза. Сыромятников добавил, что мать одной ученицы, которая зашла во время ЧП в аудиторию, только помешала наладить ему контакт со студентами.

При этом преподаватель подчеркнул, что спросит со студентов материал за пропущенные занятия.

Утром 20 сентября стало известно о стрельбе в ПГНИУ. В результате происшествия погибли шесть человек, более 20 пострадали, из них четверо находятся на аппаратах искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в Москве. 13 пострадавших госпитализированы в Перми.

Во время нападения Сыромятников отказался останавливать лекцию по истории русской литературы, заблокировав дверь. Позже преподаватель объяснил, что старался не допустить паники среди учащихся, а его действия были согласованы с деканатом.