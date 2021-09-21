Действия продолжившего лекцию во время стрельбы преподавателя ПГНИУ оценили

Профессор Олег Сыромятников, который продолжил лекцию во время стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ), поступил хладнокровно и ответственно. Так его действия оценил член президиума «Федерального координационного центра руководителей охранных структур» Андрей Козеев. Его слова приводит «Комсомольская правда».

«С точки зрения оптимального варианта действий при подобной ситуации он поступил хладнокровно и ответственно. После того как была закрыта металлическая дверь, единственное, что было нужно, — это предотвратить панику, чтобы студенты, не дай бог, не начали выпрыгивать из окон», — рассказал Козеев.

Эксперт считает, что Сыромятников поступил бы иначе, если бы дверь в помещении не была надежной. Козеев выразил надежду на то, что в дальнейшем будущем родители и студенты оценят поступок преподавателя и поблагодарят его.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно утром 20 сентября. В результате вооруженного нападения на университет погибли шесть человек, более 20 пострадали. Из них четыре человека находятся на искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) в Москве.

Во время стрельбы Сыромятников отказался останавливать лекцию по истории русской литературы. Он заблокировал дверь и не стал выпускать студентов из аудитории. Затем профессор объяснил, что свои действия согласовал с деканатом и таким образом пытался не допустить паники.