Студенты отказались учиться у продолжившего лекцию профессора ПГНИУ

Студенты ПГНИУ отказались учиться у профессора, который продолжил лекцию во время стрельбы

Студенты Пермского государственного университета (ПГНИУ) отказались продолжать обучение у профессора Олега Сыромятникова, который вел занятия во время стрельбы в вузе. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

«Мы просили его о том, чтобы он прекратил вести лекцию, потому что мы боялись, что нас услышат. Он на наши замечания никак не реагировал, только говорил, что мы мешаем ему вести пару», — заявила одна из студенток.

Она отметила, что учащиеся ждут официальный ответ деканата о ситуации. По ее словам, версия событий, которую рассказал профессор, не является верной, так как лектор даже и не пытался успокоить студентов.

Ранее стало известно, что во время стрельбы в пермском вузе профессор Сыромятников отказался останавливать занятие и продолжил читать лекцию по истории русской литературы. Позднее преподаватель объяснил, что свои действия он согласовал с деканатом.

О стрельбе в ПГНИУ стало известно 20 сентября. В результате ЧП шесть человек погибли, более 20 пострадали. Четверо пострадавших находятся на ИВЛ в Москве. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров.