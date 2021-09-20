Мать напавшего на пермский госуниверситет рассказала о сыне

Мать напавшего на Пермский университет Бекмансурова: он был тихий и неконфликтный

Мать Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение в Пермском государственном университете (ПГНИУ), рассказала, что ее сын был неконфликтный и тихий. Ее слова приводит Telegram-канал Ural Mash.

По словам женщины, последний раз она видела его утром перед трагедией.

«Сегодня в восемь утра сказал "доброе утро". Я уже уходила на работу. С ребенком у нас были хорошие отношения. Он домашний был человек, вообще неконфликтный», — рассказала мать стрелка.

Ранее отец Тимура Бекмансурова рассказал, что он в шоке от произошедшего. По его словам, сын увлекался только компьютером и не выходил гулять.

Утром 20 сентября в ПГНИУ произошла стрельба. В результате ЧП шесть человек погибли, еще 24 пострадали. Нападение совершил 18-летний Тимур Бекмансуров.