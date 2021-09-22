Число пострадавщих при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43

Минздрав: число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43

Число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек. Об этом заявила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, ее слова передает ТАСС.

Ранее в министерстве здравоохранения сообщали о 24 пострадавших.

Крутень уточнила, что 12 пострадавших находятся в трех больницах Перми. Из них только студент, который устроил стрельбу, в тяжелом состоянии — ему ампутировали голень.

Стрельба в Пермском государственном университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Погибли шесть человек. Предварительно, стрельбу устроил 18-летний учащийся вуза. По словам студентов, он учился на первом курсе юридического факультета.

После трагедии в Пермь вылетел спецборт МЧС, на котором находились анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи, а также глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков. После медицинского консилиума было принято решение о транспортировке семи раненых, которые находятся в тяжелом состоянии, в Москву.