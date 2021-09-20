Борт МЧС прибыл в Пермь после нападения на университет

В Пермь прилетел самолет Ил-76 МЧС для оказания помощи пострадавшим при стрельбе в вузе

Самолет МЧС с медиками из Москвы приземлился в Перми. Специалисты окажут помощь пострадавшим в результате стрельбы в вузе, сообщает РИА Новости.

Среди прилетевших из столицы врачей — анестезиологи-реаниматологи, хирурги и травматологи. Бортом МЧС в Пермь также прибыли глава Минздрава России Михаил Мурашко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Вооруженное нападение на университет в Перми произошло утром в понедельник, 20 сентября. По информации министерства здравоохранения, в результате ЧП шесть человек скончались, еще 24 пострадали. Предварительно, стрельбу устроил 18-летний учащийся университета. По словам студентов вуза, он учился на первом курсе юридического факультета.