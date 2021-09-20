Около пермского вуза появился стихийный мемориал в память о погибших

После нападения около пермского вуза появился стихийный мемориал с цветами и игрушками

Около Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) появился стихийный мемориал, посвященный погибшим при массовой стрельбе в вузе. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 112.

На кадры попала парта, на которой лежат цветы и игрушки. Также лепестки цветов разбросаны около забора.

Ранее мемориал в память о погибших в Перми появился в Казани, где 11 мая 2021 года произошло нападение на местную школу.

Вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября. По данным Минздрава России, в результате ЧП шесть человек скончались, еще 24 пострадали. Предварительно, стрельбу устроил 18-летний молодой человек.