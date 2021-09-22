Пермский стрелок обсуждал нападения на вузы с лучшей подругой и показывал ружье

18-летний Тимур Бекмансуров перед атакой на Пермский госуниверситет обсуждал с лучшей подругой нападения на вузы. Показания девушки на допросе в среду, 22 сентября, публикует Telegram-канал Life Shot.

По ее данным, Бекмансуров иногда обсуждал с ней действия нападавших на общеобразовательные учреждения, комментировал детали таких атак, но не выражал своего личного отношения. Военной тематикой юноша начал увлекаться пару лет назад, тогда же он приобрел ружье черного цвета, которое в дальнейшем вместе с патронами, ножом длиной около 10-15 сантиметров и черной каской демонстрировал девушке.

Молодой человек часто ездил на тренировки по стрельбе и потому, увидев такое количество патронов, подруга решила, что это нужно ему для оттачивания мастерства. Молодой человек показывал подруге, как ловко ему удается заряжать ружье. В день трагедии, узнав о случившемся, девушка пыталась связаться с ним по телефону и в социальной сети. «Промелькнула мысль, что стрельбу мог устроить Бекмансуров, так как накануне он демонстрировал ружье и патроны», — рассказала следователям подруга стрелка.

О вооруженном нападении на вуз в Перми стало известно 20 сентября. Стрелком оказался 18-летний Тимур Бекмансуров. В результате ЧП погибли шесть человек, больше 20 — пострадали. 22 сентября сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43.