Дело о нападении на пермский вуз поручили занимавшемуся «Зимней вишней» генералу

«Ъ»: группу по делу о нападении на ПГНИУ возглавил генерал из дела «Зимней вишни»

Руководителем следственной группы по делу о нападении на Пермский госуниверситет (ПГНИУ) стал следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Рустам Габдулин, занимавшийся расследованием дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Габдулин также вел следствие по делу о крушении теплохода «Булгария», когда погибли 122 человека, и считается лучшим следователем СКР. Он уже провел осмотр на территории пермского вуза. В его бригаду вошли десятки сотрудников Следственного комитета, МВД и ФСБ.

Их работу приедет лично проверить глава СКР Александр Бастрыкин. 22 сентября он отправится в Пермь, где у него запланированы встречи с потерпевшими и участниками следственной группы. Также Бастрыкин посетит Пермский университет для осмотра места преступления.

Следователи приступили к изучению документов по системе безопасности вуза.

Утром 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел с оружием в ПГНИУ и стал стрелять по людям. В результате происшествия погибли шесть человек, 45 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.