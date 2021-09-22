Глава МВД присвоил задержавшим пермского стрелка полицейским новые звания

Глава МВД России Владимир Колокольцев присвоил задержавшим пермского стрелка полицейским новые звания. Об этом в среду, 22 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Так, инспектору ДПС ГИБДД УМВД России Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание «лейтенант полиции», а его напарнику, старшему инспектору Владимиру Макарову — «капитан полиции», на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. «Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника», — пояснила Волк.

В МВД отметили, что 20 сентября сотрудники полиции получив сигнал от очевидцев о стрельбе в Пермском Госуниверситете, первыми прибыли к месту происшествия. В экстремальной ситуации действовали решительно, профессионально и грамотно. Владимир Макаров принял меры к организации эвакуации граждан, а младший лейтенант полиции Константин Калинин обезвредил нападавшего, а затем оказал ему первую помощь.

22 сентября президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, обезвредившего стрелка в пермском вузе.