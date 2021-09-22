Путин наградил обезвредившего пермского стрелка полицейского

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, обезвредившего стрелка в пермском вузе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что сотрудник правоохранительных органов награжден за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга». Кроме того, к награде представлен старший лейтенант полиции Макаров Владимир Александрович «За отличие в охране общественного порядка».

Кроме того, глава МВД России Владимир Колокольцев досрочно присвоил сотрудникам правоохранительных органов очередные специальные звания. Константину Калинину — «лейтенант полиции», а его напарнику Владимиру Макарову — «капитан полиции», сообщает ТАСС.

Ранее Калинин рассказал об обезвреживании напавшего на вуз в Перми. По его словам, они с напарником побежали к университету проверять информацию о стрельбе. Позже полицейский увидел вооруженного человека и приказал ему бросить оружие. Тот начал стрелять, и тогда правоохранитель применил табельное оружие, подозреваемый упал. Затем полицейский подбежал к раненому, обезоружил его и оказал первую помощь.

Утром 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел с оружием в ПГНИУ и стал стрелять по людям. В результате происшествия погибли шесть человек, 45 — пострадали. Стрелка при задержании тяжело ранили, позже медики ампутировали ему левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

