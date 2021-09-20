Обезвредившие пермского стрелка полицейские получат награды

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев представит к наградам сотрудников ДПС, обезвредивших пермского стрелка. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Государственные награды получат старший лейтенант полиции Владимир Макаров, организовавший эвакуацию студентов, и младший лейтенант полиции Константин Калинин, задержавший стрелка.

Ранее сообщалось, что напавшему на Пермский госуниверситет студенту проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Она поможет установить психологические особенности и мотивы действий стрелка.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По уточненным данным СКР, погибли шесть человек, а еще 28 пострадали. Сам нападавший был ранен при задержании и скончался в больнице.

