Пермскому стрелку проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу

Напавшему на Пермский госуниверситет студенту проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, которая поможет установить психологические особенности и мотивы действий стрелка. Следователи продолжают сбор данных, опрос свидетелей и проводят следственные действия на месте стрельбы и по месту проживания Бекмансурова.

Ранее 20 сентября сообщалось, что совершивший вооруженное нападение на Пермский госуниверситет россиянин скончался во время операции. Он получил огнестрельное ранение в грудь и бедро при задержании.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.

В результате случившегося, по данным Следственного комитета России (СКР), восемь человек погибли, 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, некоторые были госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести. Преступника сумел обезвредить прибывший к университету экипаж ДПС. Младший лейтенант Константин Калинин вошел в главный корпус, где увидел вооруженного юношу. Заметив сотрудника ДПС, студент начал стрелять и был ранен ответным огнем.