Раскрыта личность убившего россиянку и ее детей на Урале

Убийцей россиянки и двух ее детей на Урале оказался судимый житель Кировграда

Раскрыта личность мужчины, убившего россиянку и двух ее четырехлетних сыновей в городе Кировграде на Урале, а затем представившего преступление как пожар. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, фигурантом дела оказался ранее судимый за убийство, хищение и вымогательство местный житель Насртдинов. 38-летний мужчина освободился из колонии летом 2017 года и устроился работать на автомойку. Там он и познакомился со своей жертвой — они обменялись телефонами, когда женщина заехала помыть машину.

Вскоре подозреваемый ей позвонил — он поссорился с сожительницей и попросил новую знакомую помочь ему найти квартиру. В день трагедии Насртдинов пришел в гости к женщине, захватив сладости для ее маленьких сыновей и алкоголь для хозяйки. К концу вечера опьяневший гость потерял контроль над собой, поссорился с потерпевшей и расправился с ней, а затем и с детьми.

Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом, после чего отправился домой, выпил еще и лег спать, а утром пошел на работу. Там его и задержали полицейские. При обыске у задержанного нашли золотые украшения и мобильный телефон убитой.

Как уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СКР), возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних»).

О расправе над семьей на Урале стало известно 22 сентября. На месте пожара были обнаружены тела женщины и двух ее четырехлетних сыновей со следами насильственной смерти.