Мигранта заподозрили в убийстве россиянки во время эротического массажа

В Челябинске гражданина Таджикистана задержали по подозрению в убийстве в массажном салоне

В Челябинске мигранта из Таджикистана заподозрили в убийстве местной жительницы во время эротического массажа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его данным, преступление произошло в салоне, где оказывают такие услуги под видом массажного кабинета. Во время процедуры мигрант и женщина поссорились, тот убил сотрудницу салона и убежал, добавляет издание.

На теле россиянки нашли следы удушья. Гражданина Таджикистана задержали по горячим следам, следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее в Московской области около 200 человек вышли на улицы с требованием наказать мигрантов, изнасиловавших местную 65-летнюю жительницу и убивших ее.