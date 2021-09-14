Раскрыта предыстория конфликта с мигрантами в подмосковном селе

Депутат рассказал о идущем пятый год конфликте между жителями Бужаниново и мигрантами

Депутат совета Сергиево-Посадского городского округа Московской области Андрей Мардасов раскрыл предысторию конфликта жителей Бужаниново с мигрантами. Он отметил, что недовольство местных приезжими длится уже по меньшей мере пять лет, однако убийство 67-летней Натальи Еремкиной стало последней каплей. В разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что буквально каждая вторая женщина поселка подвергалась домогательствам со стороны мигрантов, а кроме того, у приезжих в поселок под Сергиевым Посадом замечались склонности к педофилии.

«История тянется уже давно. Это общежитие устроили в здании бывшей местной администрации. Там одно время были кружки, какие-то медицинские кабинеты, в общем социалка. Эту социалку несколько лет назад у людей отобрали и поселили там вот этих приезжих рабочих», — так Мардасов начал рассказ о взаимоотношениях жителей поселка с мигрантами.

Материалы по теме Салам, «Москва»! Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров «У людей накипело» Что происходит в подмосковном поселке, где местные решили изгнать мигрантов после жестокого убийства

«Общежитие существует лет пять. И с каждым годом ситуация становилась все хуже. Приезжих становилось все больше, и вели они себя все наглее, агрессивнее и циничнее. Убийство стало последней каплей терпения местных. Я вчера на сходе общался с жителями, и каждая вторая женщина говорила, что к ней приставали, домогались, угрожали, пытались изнасиловать или приставали к детям, пытались сунуть какие-то сладости, пригласить погулять, предлагали интимные отношения. Буквально каждая вторая семья подверглась всем этим действиям», — продолжил Мардасов.

Здание находится в жилом массиве, сообщил депутат. Рядом с ним стоят школа и детский садик. Он сообщил, что вчера, во время схода, к нему неоднократно обращались местные жители и жаловались на то, что боятся отпускать детей одних. После убийства Натальи Еремкиной «гиря дошла до пола», подчеркнул депутат.

«Определить, работал ли этот человек (предполагаемый преступник — прим. «Ленты.ру») на предприятии, со стопроцентной уверенностью невозможно. Но то, что проблема носит системный характер и так или иначе связана с этими "Эко-окнами" (компанией, куда устраивали приезжих — прим.« Ленты.ру»), это однозначно. Может быть, и не с этим убийством, но с грабежами, приставаниями, попытками изнасиловать, хамством связано, это факт», — поделился Мардасов.

Он также отметил, что помимо прочего в общежитии царит антисанитария. «Они там живут один на другом. В маленькой комнате по 14-16 человек. Там нарушены все санитарно-эпидемиологические нормы», — подытожил депутат. Это так же мешает людям из поселка под Сергиевым Посадом, как и хамское поведение жильцов общежития, сообщил Мардасов.

Все эти причины заставили жителей Бужанинова прийти 13 сентября на стихийный сход около общежития, а сегодня выдвинуть требования властям. По словам озвучившего их депутата, ключевая претензия местных заключается в бездействии полиции.

Ранее стало известно о жестокой расправе в Бужаниново над 67-летней пенсионеркой. По подозрению в убийстве и изнасиловании женщины задержали двух мигрантов, ими оказались граждане Таджикистана, которые трудились на строительстве садового товарищества.