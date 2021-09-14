Жители Подмосковья выдвинули требования из-за резонансного убийства мигрантами

Депутат совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Московской области Андрей Мардасов рассказал о требованиях, которые жители села Бужаниново выдвинут на встрече с властями. По его словам, ключевая претензия местных заключается в бездействии полиции. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

После стихийного схода местных жителей у общежития в Бужаниново ситуацию решено было перевести в правовое поле. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев обещал появиться на встрече с местными жителями во вторник, 14 сентября, в Бужаниновском доме культуры. «Собирается новый сход жителей, соберутся депутаты, правоохранительные органы, УФМС и все ответственные структуры», — пояснил он.

По словам Мардасова, местные готовят ряд условий, которые, по их мнению, должны быть выполнены властями. «Жители требуют закрыть это общежитие, как минимум убрать оттуда всех мигрантов, вернуть здание поселку, вообще порядок навести, и чтобы появилась полиция в конце концов, чтобы мы участкового хоть в глаза увидели. Теперь, когда в топе "Яндекса" висит эта новость и глава Михаил Токарев уже на своей странице в полпервого ночи написал, что "мы рассматриваем вопрос о закрытии этого общежития", думаю, власти готовы пойти навстречу жителям, учитывая резонанс», — сообщил Мардасов.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.