Бастрыкин решил разобраться с жалобами жителей села после убийства пенсионерки

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение подчиненным разобраться в конфликтной ситуации, сложившейся в подмосковном селе Бужаниново после убийства пенсионерки, в котором обвинили двоих мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Главе управления СКР по Московской области Александру Старикову было поручено провести прием жителей и внимательно выслушать их жалобы, а также установить причины и условия, из-за которых возникло недовольство у людей.

Ранее 14 сентября СКР предъявил обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Следователь намерен ходатайствовать об их аресте. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе над пожилой женщиной в подмосковном селе Бужаниново в городском округе Сергиев Посад около 200 местных жителей в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Собравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос с закрытием общежития.

