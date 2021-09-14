Раскрыты данные о месте работы обвиняемых в убийстве российской пенсионерки

Обвиняемые в изнасиловании и убийстве пенсионерки мигранты работали на местной стройке, но не проживали в общежитии в подмосковном селе Бужаниново, закрытия которого потребовали местные жители после преступления. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа, раскрыв некоторые данные об иностранцах, задержанных после расправы над пожилой женщиной.

Мужчины трудились на строительстве садового товарищества и там же жили. Селяне собрались у общежития, так как там проживают приезжие иностранцы, но у всех них имеются документы для законного пребывания в России и трудовые патенты. Полиция регулярно проверяет жителей общежития, которое принадлежит предприятию «Экоокна», сотрудники правоохранительных органов наведываются туда два раза в неделю, отметил сотрудник пресс-службы. Он пояснил, что жители Бужаниново на поведение мигрантов из общежития не жаловались, а в целом высказались о проблемах, связанных с гастарбайтерами.

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Ранее 14 сентября Следственный комитет России предъявил обвинение двоим гражданам соседнего государства в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Следователь намерен ходатайствовать об их аресте. Мужчин задержали по горячим следам после того, как 13 сентября в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе над пожилой женщиной в подмосковном селе Бужаниново в городском округе Сергиев Посад около 200 местных жителей в знак протеста собрались у общежития, где проживают мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам, а родители боятся отпускать подростков на улицу одних. Гибель женщины стала последней каплей. Cобравшиеся требовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал жителям решить вопрос с закрытием общежития.