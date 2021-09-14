Мигрантов вывезли из подмосковного села после схода местных жителей

Предприятие «Экоокна», где работали мигранты, изнасиловавшие и убившие 65-летнюю жительницу села Бужаниново в Подмосковье, вывезло своих сотрудников из общежития, вокруг которого был устроен сход. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители. По их мнению, такой шаг был принят руководством, чтобы избежать самосуда.

«"Экоокна" выделили целое общежитие под таджиков, работающих у них, и после происшествия вывезли их на машинах из него куда-то, сегодня общежитие уже пусто», — рассказала жительница Бужаниново Екатерина.

Жители села также вспомнили, что раньше общежитие обещали отдать россиянам, работающим на предприятии, но в итоге село наводнили мигранты, «пялятся на детей и домогаются женщин и девушек».

Ранее глава округа Михаил Токарев заявил, что, после беседы с собственниками здания администрация будет требовать закрытия общежития. Он также призвал не допускать самосуд.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.