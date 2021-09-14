Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки

Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов, которое находится в селе Бужаниново в Сергиево-Посадском городском округе. Там накануне собрались жители из-за изнасилования и убийства местной пенсионерки. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, жители села настроены против общежития, возле которого произошло убийство. В таком случае его необходимо закрыть. Воробьев заявил, что уже дал соответствующее поручение главе Сергиево-Посадского округа.

Во вторник, 14 сентября, Следственный комитет России предъявил обвинение двоим мигрантам в изнасиловании и убийстве пенсионерки. Следователь планирует ходатайствовать об их аресте. Мужчины были задержаны после того, как 13 сентября в лесу около садового товарищества «Магистраль 2» нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.

После сведений о жестокой расправе над пенсионеркой в подмосковном селе Бужаниново порядка 200 местных жителей в знак протеста собрались возле общежития, где проживают мигранты. Они пожаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами, которые пристают к школьницам. Родители девочек боятся отпускать подростков на улицу одних.

Местные жители потребовали встречи с чиновниками и представителями полиции. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев пообещал горожанам решить вопрос с закрытием общежития.