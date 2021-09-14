В Подмосковье мигранты захватили клуб

В селе Бужаниново подмосковного Сергиева Посада рабочие мигранты заселились в бывший клуб, который ранее был культурным центром населенного пункта. Законность захвата здания под организацию в нем общежития проверяет омбудсмен Московской области Екатерина Семенова, передает «Интерфакс».

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Уполномоченный по правам человека пообещал разобраться, почему проданный как имущественный комплекс сельский клуб использовали под жилье для рабочих из ближнего зарубежья. «Общежитие, по всей видимости, там организовалось спонтанно. Будем следить за ситуацией, разбираться, помогать», — заверила Семенова, уточнив, что ранее в здании проводили детские кружки и общественные мероприятия.

Ранее стало известно о жестокой расправе в Бужаниново над 67-летней пенсионеркой. По подозрению в убийстве и изнасиловании женщины задержали двух мигрантов, ими оказались граждане Таджикистана, которые трудились на строительстве садового товарищества. Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново собрались у здания, где живут рабочие, призывая наказать их за преступление.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился закрыть скандальное общежитие. Соответствующее поручение чиновник дал главе Сергиево-Посадского округа.