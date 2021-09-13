Осужденных из российского региона задумали отправить на стройки домов

Труд заключенных задумали использовать на строительстве новых домов в Рязанской области. С инициативой компания-девелопер «Единство» обратилась в региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает «Интерфакс» 13 сентября.

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Руководство застройщика заинтересовалось сотрудничеством с исправительными учреждениями. Идею привлечения осужденных к возведению жилья обсудил гендиректора ГК «Единство» Антон Воробьев с начальником ФСИН в Рязани Александром Комковым.

Глава управления отметил, что рязанские осужденные могут не только непосредственно участвовать в строительстве зданий, но и выпускать металлические изделия, различные стройматериалы и спецодежду для рабочих на базе учреждений. Какое количество отбывающих наказание россиян планируется привлечь к труду на объекте девелопера, обе стороны переговоров пока не уточняют.

В середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о потенциальной возможности привлечения к труду на российских стройках около 180 тысяч заключенных. При этом допуск к работам сможет получить далеко не каждый осужденный. В качестве положительного примера аналогичного опыта чиновник назвал Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали.