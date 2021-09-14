Стало известно о третьем возможном убийце женщины под Сергиевым Посадом

Местные жители видели третьего предполагаемого преступника, выходившего из лесополосы, где убили 65-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» рассказал житель села Бужаниново под Сергиевым Посадом Константин (имя изменено). По его словам, когда за убийцами приехали сотрудники правоохранительных органов, мигранты не хотели их выдавать и заблокировали вход в общежитие.

«Конечно, своими глазами никто не видел, как убивали женщину, зато люди заметили, что из лесополосы, где нашли тело, выходят три человека, — рассказал мужчина. — С помощью тех же свидетелей нашли и задержали тех двоих, причем, их именно заставили выдать полиции, потому что мигранты их не выдавали где-то час до приезда полиции, забаррикадировались в общежитии и отговаривались на своем наречии».

По словам собеседника «Ленты.ру» именно это больше всего возмутило людей. Местные жители уже давно терпели выходки мигрантов, предпочитавших жить по своим законам и порядкам.

«Работали они нормально, в магазине, в "Экоокнах". Но многие постоянно шатались туда-сюда без дела, ходили пьяными толпами, очень страшно за девушек и детей. На свои религиозные праздники очень шумели и буянили. Когда вчера произошла сходка, многие вообще хотели устроить самосуд, приходилось сдерживать друг друга. Мы просто хотим, чтобы таких опасных людей не было рядом. Мало того, что они приезжают аулами, так они еще и вытворяют, что захотят, защищают убийц», — сказал Константин.

Вечером 13 сентября сотни жителей Бужаниново вышли к общежитию, где живут мигранты, призывая наказать их за изнасилование и убийство местной пенсионерки. По данным следствия, о пропаже женщины стало известно 12 сентября. Ее тело нашли в лесу недалеко от СНТ, где она жила. По подозрению в убийстве задержаны два человека.