Бывший муж россиянки убил ее сестру из-за мести за разрыв брака

Убившего из мести сестру своей бывшей супруги жителя Подмосковья приговорили к 14 годам

Домодедовский городской суд Московской области на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор Павлу Захарову, который убил 17-летнюю студентку. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») и статье 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища».

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении причиненного морального вреда в размере трех миллионов рублей.

По версии следствия, 4 октября 2019 года Захаров проник в частный жилой дом в Домодедово Московской области. Между ним и проживающей в коттедже 17-летней девушкой возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей многочисленные телесные повреждения. Потерпевшая скончалась на месте.

По информации РЕН ТВ, на суде Захаров утверждал об отсутствии доказательств его вины, кроме экспертизы ДНК. Также мужчина отрицал, что признавался на допросах в убийстве девушки.

Тело 17-летней студентки с многочисленными ножевыми ранениями и следами удушения нашла ее сестра на кухне частного дома на улице Светлой в Домодедово. На шее у погибшей был затянут ремень. Криминалистами были обнаружены следы борьбы. Из коттеджа, где произошло убийство, ничего не пропало.

Своим мотивом расправы мужчина назвал внезапно возникшие личные неприязненные отношения в ходе ссоры. Он был бывшим мужем сестры погибшей.

Знакомые осужденного рассказали изданию, что мужчина мог убить девушку из мести. Он тяжело переживал развод и обвинял в разрыве брака младшую сестру бывшей супруги. Кроме того, он работал у отца сестер, а после расторжения брака был уволен.