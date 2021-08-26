Застреливший сослуживца российский военный получил 10 лет колонии

Крымский гарнизонный военный суд вынес приговор российскому военнослужащему Станиславу Болкунову, который застрелил сослуживца за неудачную шутку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Военный, проходивший службу по контракту в Крыму, признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима. Также осужденный должен выплатить родственникам погибшего компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей.

Преступление было совершено в октябре 2020 года в части, дислоцированной в селе Перевальное. Тогда погиб Владислав Медик. Изначально следствие пришло к выводу, что военнослужащий получил пулю из-за халатности во время сдачи оружия караулом. Но в ходе процесса суд установил, что имел место конфликт между сослуживцами. Прапорщик Болкунов, приехавший в Крым из Волгоградской области, обиделся на Медика за неприятные, по его мнению, высказывания в свой адрес. Он выхватил пистолет из кобуры начальника караула и застрелил Медика прямо в лоб.

Свидетели отзывались о погибшем как о добром парне, который никого не оскорблял, а в отношении Болкунова, возможно, неудачно пошутил. Самого прапорщика они охарактеризовали как спокойного и уравновешенного, но «со странностями».

Семья Медика назвала приговор мягким, оставшись им недовольна.