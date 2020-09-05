Убивший двух человек российский военный отделался мягким наказанием

Российский военный отделался мягким наказанием за двойное убийство. Об этом сообщает Mash.

Суд в Чите приговорил Павла Торова к 1,5 годам исправительных работ. Родственники погибших намерены обжаловать приговор.

Мужчина жил в общежитии и периодически ругался с соседями, однако чаще всего у него якобы происходили ссоры с местным жителем Вячеславом Гавриловым. В день конфликта, утверждал Mash, он нанес ему 26 ножевых ударов. В то же время там находился приятель Гаврилова Александр Прохоров, который «попал под горячую руку» — он получил 14 ножевых ранений, нападавший «буквально размозжил ему голову».

Защита Торова утверждала, что это самооборона.