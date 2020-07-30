В России двойное убийство 40 ударами ножом назвали самообороной

В Чите 40 смертельных ножевых ударов, которые местный житель нанес двум мужчинам, назвали самообороной. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Подозреваемый в двойном убийстве Павел Торов — военный, замкомандира взвода. Он жил в общежитии и периодически ругался с соседями, однако чаще всего у него якобы происходили ссоры с местным жителем Вячеславом Гавриловым. В день конфликта, утверждает Mash, он нанес ему 26 ножевых ударов. В то же время там находился приятель Гаврилова Александр Прохоров, который «попал под горячую руку» — он получил 14 ножевых ранений, нападавший «буквально размозжил ему голову».

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Вдова Прохорова Елена рассказала, что следствие тянулось полгода, и когда дело направили в суд, они якобы узнали, что его переквалифицировали, а Торов «находится на свободе, под домашним арестом». Она утверждает, что прокурор (который выступает в суде на стороне обвинения) давит на свидетелей в зале суда, а Торов говорит, что не помнит, как убивал. Как сообщила мать Гаврилова, защита настаивает, что погибшие угрожали жене Торова изнасилованием, но женщины не было на месте в момент нападения. Свидетельница убийства рассказала, что стены и пол помещения, где произошла драка, были в крови. Перед этим нападавший оборвал все провода и оставил подъезд без света.

13 июля Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении трех сестер Хачатурян, убивших своего отца. В декабре 2019 года замгенпрокурора возвращал дело в Следственный комитет с указанием переквалифицировать его в связи с тем, что девушки находились в состоянии необходимой обороны.

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