Россиянин убил возлюбленную и ее детей и поджег дом

В городе Кировграде Свердловской области на месте пожара в жилом доме обнаружены тела убитой семьи: женщины и двух ее четырехлетних сыновей. Об этом сообщает ИА «TagilCity».

По подозрению в их убийстве задержали 35-летнего жителя Нижнего Тагила. Пара недавно начала встречаться. В день убийства мужчина пришел в гости к возлюбленной, выпил, после чего началась ссора. По словам соседей, в квартире были слышны крики.

По версии следствия, задержанный убил женщину и ее сыновей-близнецов, а затем, чтобы скрыть следы преступления, поджег их дом.

Ранее сообщалось, что в республике Коми 47-летний россиянин расстрелял двух своих сестер и соседей и совершил суицид. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина взял двуствольное ружье, застрелил свою сестру, расстрелял остальных, а затем покончил с собой.

