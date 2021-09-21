Россиянин убил сестру, ранил трех человек и покончил с собой

В республике Коми 47-летний россиянин расстрелял двух сестер и соседей

В республике Коми 47-летний россиянин расстрелял четырех человек и совершил суицид. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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По версии следствия, в ночь на 18 сентября в частном доме между преступником, двумя сестрами и соседями произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял двуствольное ружье и застрелил свою 54-летнюю сестру. После этого он расстрелял остальных, а затем покончил с собой. 53-летняя сестра, 58-летняя соседка и 37-летний сосед были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями различной степени тяжести.

О преступнике известно, что он нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств случившегося.

20 сентября сообщалось, что 18-летний студент Тимур Бекмансуров вошел на территорию одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета и открыл огонь по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. По данным СКР погибли восемь человек.