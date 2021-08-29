В Москве россиянин убил знакомого выстрелом из ружья в лицо на вечеринке

Мужчину застрелили из охотничьего ружья во время застолья на востоке Москвы

В квартире на востоке Москвы мужчину застрелили из охотничьего ружья во время застолья. Об этом в воскресенье, 29 августа, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Убийство произошло на Хабаровской улице. Россиянин выстрелил своему знакомому в лицо из охотничьего оружия и сбежал с вечеринки.

Тот, в кого стреляли, погиб. Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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