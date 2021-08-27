Россиянин убил бывшую жену с любовником и покончил с собой

Житель Брянской области покончил с собой после того, как убил бывшую жену и ее любовника

Житель Фокино в Брянской области покончил с собой после того, как убил женщину и мужчину. Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Брянской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

В четверг, 26 августа, около четырех часов утра в частном доме были обнаружены тела трех человек с телесными повреждениями. Предварительно, гибель двоих наступила в результате действий третьего погибшего. Его тело нашли рядом с признаками суицида.

Запись следственных действий публикует Youtube-канал Следственного комитета России.

На кадрах показан частный дом, на территории которого следователи проводят осмотр, криминалистические экспертизы и изымают улики. Возле автомобиля видно пятно бурого цвета. Во дворе дома на траве лежит топор.

По информации издания «Брянские новости», мужчина неожиданно вернулся домой и застал свою жену с любовником. Сначала он убил их, а затем покончил с собой.