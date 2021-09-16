Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем

Мужчина в военной форме убил женщину и двоих детей за сутки до нападения на отдел полиции

Убийство женщины и двоих детей в селе Волочанское Каменского района неизвестный мужчина в военной форме совершил до атаки на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, нападение на семью произошло в ночь на 16 сентября. Убийство было совершено из-за бытового конфликта. Тело 59-летней Гулистан Ибрагимовой и двоих ее детей с огнестрельными ранениями обнаружили в 07:33 уже после нападения на участок.

Когда злоумышленник прибыл к отделению, сотрудники дежурной части отдела полиции успели запереться. Нападавшему не удалось проникнуть в участок, и он бросил маломощное самодельное взрывное устройство в окно. После чего скрылся с места происшествия.