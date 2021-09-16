Опубликовано фото последствий взрыва в отделе полиции в Воронежской области

Telegram-канал Baza опубликовал фото с места нападения на полицейский участок в городе Лиски Воронежской области.

На снимке запечатлены разрушения у входа в городское отделение МВД. Отмечается, что это последствия взрыва некоего устройства, которое нападавший привел в действие во время нападения на отдел.

По данным авторов канала, все отделы и посты полиции в Воронежской области и близлежащих областях приведены в состояние повышенной боевой готовности. Подозреваемый в нападении пока не задержан.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Через некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.

Позже факт нападения на отделение полиции подтвердили в региональном ГУ МВД. По информации ведомства, неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле.