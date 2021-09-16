В МВД Воронежской области подтвердили нападение неизвестного на отдел полиции

Главное управление МВД по Воронежской области подтвердило факт нападения неизвестного на отдел полиции в городе Лиски. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенной официальной информации, в 5:30 утра неизвестный проник на территорию районного отдела полиции, ранил сотрудника, после чего скрылся на автомобиле. В настоящее время принимаются меры к его задержанию.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в городе Лиски Воронежской области неизвестный мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием, подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Через некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство.