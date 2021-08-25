Неизвестный открыл огонь по посольству Франции в Танзании

Неизвестный в Танзании открыл огонь по охранне в посольстве Франции

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции и охранникам при здании посольства Франции в городе Дар-Эс-Салам в Танзании. Момент нападения запечатлели камеры видеонаблюдения, фрагмент записи публикует Telegram-канал «Бушующий мир».

На кадрах видно, как мужчина посреди улицы открывает огонь сначала в воздух, а затем стреляет в охранников при здании посольства. Прибывшие на место силовики ликвидировали злоумышленника.

В ходе нападения погибли трое полицейский и охранник посольства. Личность стрелявшего устанавливается, его мотивы пока неизвестны.

23 августа в Санкт-Петербурге вооруженного ножом россиянина задержали за попытку ограбления банка. По данным «Фонтанки», 64-летний подозреваемый пришел в расположенный в Калининском районе филиал банка и, размахивая ножом, приказал сотруднице финансового учреждения выдать ему деньги. Девушка нажала тревожную кнопку, и через пару минут на место прибыл наряд, который скрутил злоумышленника, грозившего расправой сотрудникам банка.