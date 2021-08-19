Задержаны подозреваемые в расстреле дагестанца в Москве

В подмосковном Одинцове полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в убийстве дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Задержанные являются уроженцами Дагестана. У них в ходе обыска изъято два травматических пистолета. Мотивы преступления следствие пока не выяснило.

В ночь на 15 августа произошла стрельба возле магазина «Магнолия» на Кутузовском проспекте. Шесть человек подкараулили мужчину у подъезда и начали стрелять в него, как только он вышел. Потерпевший попытался убежать, в него киллеры выстрелили не менее 15 раз, но у продуктового магазина его догнали и прострелили голову. Он скончался до приезда скорой помощи. Погибший — 28-летний дагестанец Гасан Абдуллаев, который нигде не работал официально.

Киллеры скрылись с места преступления на двух автомобилях Toyota Camry, которые по документам принадлежат Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева.