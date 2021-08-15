В убитого в Москве дагестанца выстрелили не менее 15 раз

Источник: в убитого на Кутузовском проспекте в Москве дагестанца стреляли не менее 15 раз

Убийцы 28-летнего уроженца Махачкалы Гасана Абдуллаева стреляли в него не менее 15 раз. Об этом сообщает «112» в своем Telegram-канале.

Мужчина какое-то время находился в сознании и успел добежать до магазина. Киллеры скрылись только после того, как убедились, что Абдуллаев мертв. Отмечается, что преступники уехали с места убийства на двух машинах, нападавших было шестеро.

Ранее источники сообщили, что перед убийством на Кутузовском проспекте в Москве между несколькими людьми завязалась перестрелка. Официально эти сведения не подтверждаются.

Стрельба произошла возле магазина «Магнолия» на Кутузовском проспекте. Убитый Абдуллаев скончался до приезда скорой помощи, мотивы убийства в настоящий момент устанавливаются.