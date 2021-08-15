Появились подробности смертельной стрельбы в Москве

Убийству дагестанца на Кутузовском проспекте в Москве предшествовала перестрелка

Перед убийством 28-летнего уроженца Махачкалы на Кутузовском проспекте в Москве между несколькими людьми завязалась перестрелка. О подробностях произошедшего сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, в стрельбе с одной стороны участвовали 2-3 человека, с другой — 5-6. Все участники, предположительно, являются уроженцами кавказских республик.

Найденные на месте происшествия гильзы свидетельствуют о том, что стрельба велась из четырех пистолетов. Предположительно, есть еще пострадавшие.

Ранее сообщалось, что возле магазина «Магнолия» на Кутузовском проспекте шестеро киллеров расстреляли дагестанца Гасана Абдуллаева. Он скончался до приезда скорой помощи, мотивы убийства в настоящий момент устанавливаются.