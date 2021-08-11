Россиянин получил 15 лет за убийство криминальных авторитетов Шопена и Украины

Ленинский районный суд Курска приговорил 43-летнего россиянина к 15 годам лишения свободы за убийство двух криминальных авторитетов в 2010 и 2011 годах. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Речь идет об Алексее Алекове, задержанном бойцами спецназа Росгвардии в феврале. Он отправится в колонию строгого режима.

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По данным следствия, в июне 2010 года в деревне Щетинка Курского района было совершено покушение на лидера уголовно-преступной среды Олега Афанасьева (Шопена) и его супругу. Авторитет получил ранение в плечо, а его жена — касательное ранение головы. Оба супруга выжили. Киллером был бандит Руслан Сибилев, известный по прозвищу Робот. На место преступления его на машине привез Алеков, а затем он помог преступнику скрыться.

Сибилев пытался расправиться с Шопеном из-за личных неприязненных отношений, возникших в ходе криминальных разборок. В марте 2011 года Алеков из автомата АК-47 расстрелял Афанасьева у подъезда его дома.

Второй его жертвой стал соратник Шопена Алексей Украинцев (Украина), с которым у Робота тоже были напряженные отношения. В Курске в августе 2010 года Алеков подъехал на мотоцикле к автомобилю, которым управлял Украинцев, и расстрелял того из ружья. От полученных ранений авторитет скончался на месте.

В 2017 году Сибилев был осужден за эти убийства на 19 лет. Он получил такой срок, заключив сделку со следствием.

Алеков находился в федеральном розыске с 2016 года, скрываясь в различных регионах России.