Спецназ Росгвардии задержал расстрелявшего авторитетов Шопена и Украину

Предполагаемого убийцу криминальных авторитетов, застреленных в Курской области в 2010 году, задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Курской области.

Решается вопрос об аресте 42-летнего Алексея Алекова, находившегося в розыске несколько лет за убийства.

Следствием установлено, что в июне 2010 года в деревне Щетинка Курского района было совершено покушение на лидера уголовно-преступной среды Олега Афанасьева (Шопен) и его супругу. Авторитет получил ранение в плечо, а его жена — касательное ранение головы, но они выжили. Киллером был бандит Руслан Сибилев, известный по прозвищу Робот. Он пытался расправиться с Шопеном из-за личных неприязненных отношений, возникших в ходе криминальных разборок.

В марте 2011 года Алеков из автомата АК-47 расстрелял Афанасьева у подъезда его дома. Второй жертвой киллера стал соратник Шопена Алексей Украинцев (Украина), с которым у Робота тоже были напряженные отношения. В Курске в августе 2010 года Алеков подъехал на мотоцикле к автомобилю, которым управлял Украинцев, и расстрелял из ружья. От полученных ранений авторитет скончался на месте.

Сибилев был осужден в 2017 году на 19 лет за эти убийства. Он получил такой срок, заключив сделку со следствием, отмечают «Курские известия».