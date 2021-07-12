Смотрящего за Москвой вора в законе обвинили в двух убийствах

В Москве следователи предъявили обвинение криминальному авторитету Рашаду Исмаилову в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийствах и незаконном обороте оружия. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Исмаилов известен в преступном мире как вор в законе Рашад Гянджинский, он является смотрящим за Москвой.

В ходе следствия по делу, возбужденному по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), была установлена причастность Исмаилова к убийству двух человек в мае 2009 года. Он с сообщниками приехал к кафе на Измайловском шоссе и расстрелял автомобиль с двумя мужчинами. Они скончались на месте от полученных ранений. Мотивом расправы стала месть за убийство близкого знакомого Исмаилова.

По данным следствия, он с 2013 года является вором в законе. Авторитет отвечал за наполнение общака для финансовой поддержки заключенных СИЗО и колоний, назначал представителей преступного мира на нижестоящие уровни преступной иерархии, проводил воровские сходки.

Исмаилов неоднократно судим за различные преступления.

Против него возбудили уголовное дело в августе 2020 года после его возвращения из Белоруссии, где он отбывал наказание. Рашад Гянджинский устроил в Минске вооруженные разборки с белорусским вором в законе Александром Кушнеровым (Саша Кушнер), за что был осужден на десять лет лишения свободы. Однако Верховный суд Белоруссии решил его освободить досрочно на 8 лет и 3 месяца.